 Feyenoord RvP için çok ısrarcı – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    RvP için çok ısrarcı

    Feyenoord RvP için çok ısrarcı
    Dirk Kuyt'un futbolu bırakmasının ardından ısrarla Robin van Persie'yi istiyor. Hollanda devi, yıldız futbolcunun maliyeti nedeniyle ikiye bölünmüş durumda. Bazı yöneticiler pahalı bulurken, diğerleri ise 3 milyon euro'ya kadar çıkabileceklerini söylediler. Aykut Kocaman RvP'yi bırakmak istemiyor.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:23
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