 Ferreyra gündemde – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Ferreyra gündemde

    Ferreyra gündemde

    Ukrayna basını, Fenerbahçe’nin Shakhtar’lı forvet için 3 milyon euro bütçe ayırdığını iddia etti.

    Ukrayna basını, Kanarya'nın Shakhtar Donetsk'in forveti ile ilgilendiğini yazdı. ua.football sitesinin haberine göre sarı-lacivertliler sözleşmesinin son yılına giren 26 yaşındaki golcü için 3 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı. Ukrayna ekibi de sözleşme yenilemediği için satmaya sıcak bakıyor.

    YAKIN TAKİPTE
    Facundo Ferreyra, Aykut Kocaman'ın yakından takip ettiği bir isim. Başarılı forvet oyuncusu bu sezon Shakhtar Doneks formasıyla Kocaman'ın geçen sezon çalıştırdığı Atiker Konyaspor'a gol atmıştı. Deneyimli hoca o karşılaşmada oyuncuyu çok beğendiğini söylemişti.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:59
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