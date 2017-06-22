Ferreyra gündemde
Ukrayna basını, Fenerbahçe’nin Shakhtar’lı forvet için 3 milyon euro bütçe ayırdığını iddia etti.
YAKIN TAKİPTE
Facundo Ferreyra, Aykut Kocaman'ın yakından takip ettiği bir isim. Başarılı forvet oyuncusu bu sezon Shakhtar Doneks formasıyla Kocaman'ın geçen sezon çalıştırdığı Atiker Konyaspor'a gol atmıştı. Deneyimli hoca o karşılaşmada oyuncuyu çok beğendiğini söylemişti.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:59
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
Ferreyra gündemde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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