Fener'in, golcüden yana yüzü gülmüyor

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 6 sezonda sadece 1 şampiyonluk elde ederken, bu dönemde takıma 7 golcü transferi yaptı.

Moussa Sow, Emanuel Emenike, Henri Bienvenu, Pierre Webo, Robin Van Persie, Jose Fernandao ve Aatıf Chahechouhe gibi golcü isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, golcülerden beklediği verimi alamadı.

Sarı-lacivertliler, şampiyon tamamladığı 2010-2011 sezonunda gol kralı olan Alex de Souza'nın ardından gol kralı çıkaramadı.



Gol krallığı yaşamış 4 oyuncu transfer edildi

Fenerbahçe, son 6 sezonda kariyerinde daha önce gol krallığı yaşamış 4 futbolcuyu transfer etti.

Sarı-lacivertliler, ilk olarak 2011-2012 sezonunun devre arasında daha önce Fransa Ligi'nde gol krallığı yaşayan Moussa Sow ile sözleşme imzaladı.

Geldiği ilk sezonda taraftarlar tarafından oldukça sevilen Sow, attığı 12 golle başarılı bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'nin yaşadığı son şampiyonluk olan 2013-2014 sezonunda da hücum hattına önemli zenginlik katan Senegalli futbolcu, değişik pozisyonlarda forma giymesi sebebiyle forvet mevkisinde istikrarı bulamadı.



Van Persie de çözüm olmadı

Sarı-lacivertliler bu dönem içerisinde en ses getiren imzayı ise daha önce İngiltere Premier Lig'de 2 ayrı takımla gol krallığı yaşayan Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie'yi getirerek attı.

Forma giydiği 2 sezonda sarı-lacivertli formayla resmi maçlarda 36 gol kaydeden yıldız futbolcu, bir türlü istikrarı yakalayamadı.

Sık sık yaşadığı sakatlıklarla takımdan ayrı kalan Van Persie de performansıyla sarı-lacivertli taraftarların beklentisini karşılayamadı.



Süper Lig'den iki golcü

?Fenerbahçe, Moussa Sow ve Van Persie gibi Avrupa'da gol krallığı yaşamış oyuncuların yanı sıra Süper Lig gol krallarını da kadroya dahil etti.

Sarı-lacivertliler, 2014-2015 sezonunda Bursaspor'da bu başarıyı yakalayan Brezilyalı Jose Fernandao ile 2013-2014 yılında Sivasspor'da gol kralı olan Aatıf Chahechouhe'yu kadrosuna kattı.

Her iki futbolcu da form düzeyleriyle takım içerisindeki rekabette ön plana çıkamazken, Van Persie ve Moussa Sow gibi isimlerin gerisinde kaldı.



Çözümü eski golcülerde aradı

UEFA Finansal Fair Play Kriterleri sebebiyle forvet transferinde istediği hamleleri yapamayan Fenerbahçe, çözümü eski golcülerinde aradı.

Sarı-lacivertliler, bu dönem içerisinde kadrosundan çıkardığı iki golcü futbolcuyu yeniden takıma kazandırdı.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonu öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Ehli'ye 16 milyon avro karşılığında sattığı Moussa Sow'u bir sezon sonra kiralık olarak geri aldı.



Emenike, 4 kez geri geldi

?Fenerbahçe, forvet hattında en büyük belirsizliği ise Nijeryalı futbolcu Emanuel Emenike konusunda yaşadı.

Şampiyon tamamladığı 2010-2011 sezonun ardından Kardemir Karabükspor'dan kadrosuna kattığı Emenike'yi 1 ay sonra Rusya'nın Spartak Moskova ekibine satan sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda Nijeryalı futbolcuyu yeniden Türkiye'ye getirdi.

Fenerbahçe, sık sık olumsuz haberlerle gündeme gelen ve gösterdiği performans sebebiyle sarı-lacivertli taraftarlarca eleştirilen Emenike'yi 2015-2016 sezonunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Ein takımına kiraladı.

Sezon sonunda sarı-lacivertli ekibe geri gelen ama yine taraftarlarla sorun yaşayan Nijeryalı futbolcu, 2015-2016 sezonunda da İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'a gönderildi.

İngiltere'de de tutunamayan Emanuel Emenike, 2016-2017 sezonunda yeniden sarı-lacivertli formayı giydi.

Emenike böylece, 2011-2012 sezonundan bu yana 4 kez Fenerbahçe'ye döndü.



Ligde 20 gole ulaşan yok

?Fenerbahçe'de, 2010-2011 sezonunda 28 gol kaydeden Alex de Souza'nın ardından son 6 sezon içerisinde ligde 20 gole ulaşan futbolcu bulunmuyor.

O sezon elde edilen şampiyonlukta attığı 28 golle gol kralı olarak büyük katkı sağlayan Alex'in ardından sarı-lacivertli takıma transfer edilen 7 futbolcudan hiçbiri 20 gole ulaşamadı.

Moussa Sow bu süreç içerisinde üç sezon takımda lig maçlarında en fazla golü atarken, Van Persie ve Pierre Webo da birer kez sarı-lacivertlilerin en golcüsü oldu.

Sow 2013-14 sezonunda 15, 2014-15 sezonunda 14 ve 2016-17 sezonunda 12 gol kaydederken, 2012-13 sezonunda Webo ile 2015-16 sezonunda Van Persie rakip ağları 16'şar kez havalandırdı.

Bu futbolcuların yanı sıra Alex de Souza, 2011-12 sezonunda 14 golle takımının en golcü ismi olmuştu.