 Ben Arfa atağı – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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HEPSİ
    22 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ben Arfa atağı

    Ben Arfa atağı

    Foot-sur sitesinden müthiş iddia... Mehmet Ekici’den sonra bir 10 numara daha arayan Kanarya’nın Ben Arfa’yı almaya yakın olduğu belirtildi. Habere göre F.Bahçe, ’nin yeni futbol aklı Henrique ile 2 gündür İstanbul’da görüşüyor.

    Transferde bu sezon büyük oynayan Fenerbahçe en önemli atağını yaptı: Hatem Ben Arfa... Nice'de kariyerini yeniden patlattıktan sonra PSG'ye transfer olan tecrübeli futbolcu aradığını bulamamıştı. Ayrılmak istediğini de yönetime iletmişti. Kanarya bir süredir bu transfer için nabız yokluyordu. - Ben Arfa flörtündeki en ciddi gelişmeyi Fransız sitesi Foot-sur yazdı. Haberde 'nin yeni sportif direktörü Antero Henrique'nin farklı bir yol izleyerek transferi detaylı görüşmek için İstanbul'a geldiği yazıldı. Sarı-lacivertlilerin salı gecesinden beri Henrique ile Ben Arfa transferini görüştükleri aktarıldı.

    PSG, 5'E BIRAKMAYA RAZI
    Fransız kulübünün hocası Unai Emery, 'yı kadrosunda düşünmüyor. Bu sebeple kulüp geçtiğimiz hafta 30 yaşındaki yıldızı satma kararı almıştı. Farklı ülkelerde görüşmeler gerçekleştiren 'nin yeni futbol aklı Antero Henrique'nin son adresi F.Bahçe oldu. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın tüm yükün Mehmet Ekici'nin sırtına binmemesi için ikinci bir 10 numara talebi olduğu da biliniyor. Tarafların anlaşması durumunda Kanarya, Avrupa transfer piyasasını sallayacak ve Ben Arfa'yı renklerine bağlayacak. PSG 5 milyon euro'ya bırakmayı kabul ediyor.

    ARTILARI
    Dripling
    Bitiricilik
    Uzaktan şutlar
    Seri çalım

    EKSİLERİ
    Defansa yardım
    Konsantrasyon
    Disiplin

    OYUN STİLİ
    Mesafe tanımadan şut atar
    Kısa ve uzun paslarla oyun kurar
    İsabetli orta yapar
    İkili mücadelede yılmaz
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:58
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