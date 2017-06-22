Ben Arfa atağı
Foot-sur sitesinden müthiş iddia... Mehmet Ekici’den sonra bir 10 numara daha arayan Kanarya’nın Ben Arfa’yı almaya yakın olduğu belirtildi. Habere göre F.Bahçe, PSG’nin yeni futbol aklı Henrique ile 2 gündür İstanbul’da görüşüyor.
PSG, 5'E BIRAKMAYA RAZI
Fransız kulübünün hocası Unai Emery, Hatem Ben Arfa'yı kadrosunda düşünmüyor. Bu sebeple kulüp geçtiğimiz hafta 30 yaşındaki yıldızı satma kararı almıştı. Farklı ülkelerde görüşmeler gerçekleştiren PSG'nin yeni futbol aklı Antero Henrique'nin son adresi F.Bahçe oldu. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın tüm yükün Mehmet Ekici'nin sırtına binmemesi için ikinci bir 10 numara talebi olduğu da biliniyor. Tarafların anlaşması durumunda Kanarya, Avrupa transfer piyasasını sallayacak ve Ben Arfa'yı renklerine bağlayacak. PSG 5 milyon euro'ya bırakmayı kabul ediyor.
ARTILARI
Dripling
Bitiricilik
Uzaktan şutlar
Seri çalım
EKSİLERİ
Defansa yardım
Konsantrasyon
Disiplin
OYUN STİLİ
Mesafe tanımadan şut atar
Kısa ve uzun paslarla oyun kurar
İsabetli orta yapar
İkili mücadelede yılmaz
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:58
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
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