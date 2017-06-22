 Bacca önerisi – Fotomaç – 22 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bacca önerisi

    Bacca önerisi
    Kanarya'nın yeni hocası Aykut Kocaman, Robin van Persie'ye çok güveniyor. Ancak Fernandao ve Emenike konusunda endişeleri var. Van Persie'yi Feyenoord'un da ciddi biçimde istemesi kulübü sıkıntıya sokuyor. Tam da durum bu haldeyken sarı-lacivertlilere Milan'dan gönderilecek olan önerildi. 30 yaşındaki forvet için Fenerbahçe şartları hazırlıyor.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bacca önerisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.