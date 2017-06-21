Yeniden Perez
Sarı-lacivertliler, Van Persie’nin Feyenoord’a gitme ihtimaline karşı Perez seçeneğini güçlü bir şekilde elinde tutuyor. 28 yaşındaki İspanyol forvete Galatasaray ve Sevilla da talip
KİRALIK İSTİYORLAR
Sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklar, Fenerbahçe'nin Perez'e ilgisini doğrularlarken, transferin Van Persie'nin durumuna bağlı olduğu bilgisini paylaştılar. Arsenal'in Lucas Perez'i kiralamak istediği, oyuncunun hangi kulübe gideceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceği kaydedildi.
SAKATLIĞI ÖNÜNÜ KESTi
Arsenal'in 2016 yazında 20 milyon euro ödeyerek Deportivo'dan transfer ettiği Perez, yaşadığı kalça sakatlığı nedeniyle Ada ekibinde beklentileri karşılayamadı. İspanyol golcü, ligde sadece 2'si ilk onbirde olmak üzere 11 maçta forma giydi, 1 gol attı. Lig Kupası'nda 3 maçta 2 gol kaydeden, FA Cup'ta ise 4 maçta 1 kez fileleri sarsan Perez, 3 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise 3 defa ağları sarstı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:24
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
Yeniden Perez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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