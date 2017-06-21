 Yeniden Perez – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Yeniden Perez

    Yeniden Perez

    Sarı-lacivertliler, Van Persie’nin Feyenoord’a gitme ihtimaline karşı Perez seçeneğini güçlü bir şekilde elinde tutuyor. 28 yaşındaki İspanyol forvete Galatasaray ve Sevilla da talip

    Valbuena, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar transferleriyle büyük sükse yapan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor ediyor. Transfer düşünülen bölgelerden biri de forvet hattı. Arsenal'le yolları ayırması beklenen Lucas Perez gündemdeki isimlerden biri. İspanyol golcü için sarı-lacivertlilerin bir girişimi olmuş ancak arkası gelmemişti. Van Persie'nin Feyenoord'a gideceği haberlerinin yapıldığı şu günlerde Perez'in ismi yeniden öne çıktı. Kanarya'nın 28 yaşındaki yıldıza ilgisi İngiliz ve İspanyol basınında aynı anda servis edildi. Ancak Fenerbahçe bu transferde rakipsiz değil. Çıkan haberlerde, Galatasaray ve Sevilla'nın da oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği aktarıldı.

    KİRALIK İSTİYORLAR
    Sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklar, Fenerbahçe'nin Perez'e ilgisini doğrularlarken, transferin Van Persie'nin durumuna bağlı olduğu bilgisini paylaştılar. Arsenal'in 'i kiralamak istediği, oyuncunun hangi kulübe gideceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceği kaydedildi.

    SAKATLIĞI ÖNÜNÜ KESTi
    Arsenal'in 2016 yazında 20 milyon euro ödeyerek Deportivo'dan transfer ettiği Perez, yaşadığı kalça sakatlığı nedeniyle Ada ekibinde beklentileri karşılayamadı. İspanyol golcü, ligde sadece 2'si ilk onbirde olmak üzere 11 maçta forma giydi, 1 gol attı. Lig Kupası'nda 3 maçta 2 gol kaydeden, FA Cup'ta ise 4 maçta 1 kez fileleri sarsan Perez, 3 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise 3 defa ağları sarstı.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:24
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