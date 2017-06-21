 Valbuena Yargıtay’da! – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Yargıtay’da!

    Valbuena Yargıtay’da!

    Yeni transfer ile vatandaşı Karim arasındaki şantaj kasedi olayında Real Madrid'li futbolcu, polisin şüpheli yöntemler kullandığı iddiasıyla davayı Yargıtay'a taşıdı.

    Davada görevli polisin 'nın akrabası olduğu ortaya çıkınca 'nın avukatları, Yargıtay'da davanın geçerliliğini sorgulatacak. Benzema, 2015 yılında Valbuena'ya şantaj yapıp para koparmak istediği iddiasıyla ifade vermişti.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:25
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