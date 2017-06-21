 ''Şimdilik bekleyelim'' – Fotomaç – 21 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''Şimdilik bekleyelim''

    ''Şimdilik bekleyelim''

    Kocaman, gönderilmesi muhtemel isimlerin performansını görmek istediğini söyleyince yönetim gelen teklifleri askıya aldı.

    Fenerbahçe'de gönderilecek isimler konuşulsa da teknik direktör 'ın yönetime şu an için hiçbir futbolcunun satılmaması yönünde rapor verdiği ortaya çıktı.

    Gelen haberlere göre usta çalıştırıcı; Neustadter, Wiel, Ozan, Stoch, Salih, Volkan Şen, Aatif ve Emenike gibi isimleri Topuk Yaylası kampında son bir kez denemek istediğini bildirdi.

    Bunun üzerine sarı-lacivertli yönetimin, Stoch için Slavia'dan, Aatif için Antalyaspor'dan, Salih Uçan için Metz'den, Fernandao için Bahia'dan gelen talepleri "Daha sonra görüşelim" diyerek askıya aldığı öğrenildi.

    HER ŞEY KAMPTA BELLİ OLACAK
    Böylece Aykut hocanın takım için rekabet oluşturmak istediği vurgulanırken, yine de çok ciddi bir rakam teklif edilmesi halinde bazı oyuncuların satılabilecekleri dile getirildi. Kısacası hazırlıklara Düzce'de başlayacak olan Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar kamp performansına göre belli olacak.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Şimdilik bekleyelim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.