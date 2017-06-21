''Şimdilik bekleyelim''
Kocaman, gönderilmesi muhtemel isimlerin performansını görmek istediğini söyleyince yönetim gelen teklifleri askıya aldı.
Gelen haberlere göre usta çalıştırıcı; Neustadter, Wiel, Ozan, Stoch, Salih, Volkan Şen, Aatif ve Emenike gibi isimleri Topuk Yaylası kampında son bir kez denemek istediğini bildirdi.
Bunun üzerine sarı-lacivertli yönetimin, Stoch için Slavia'dan, Aatif için Antalyaspor'dan, Salih Uçan için Metz'den, Fernandao için Bahia'dan gelen talepleri "Daha sonra görüşelim" diyerek askıya aldığı öğrenildi.
HER ŞEY KAMPTA BELLİ OLACAK
Böylece Aykut hocanın takım için rekabet oluşturmak istediği vurgulanırken, yine de çok ciddi bir rakam teklif edilmesi halinde bazı oyuncuların satılabilecekleri dile getirildi. Kısacası hazırlıklara Düzce'de başlayacak olan Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar kamp performansına göre belli olacak.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:29
-
Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
-
Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
-
Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
''Şimdilik bekleyelim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.