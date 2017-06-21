 Kocaman&Volkan Bodrum’da – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Kocaman&Volkan Bodrum’da

    Kocaman&Volkan Bodrum’da
    F.Bahçe Teknik Direktörü ve takım kaptanı , Bodrum'a tatile gitti. Bir restorandan çıkışta görüntülenen Kocaman, soruları yanıtsız bıraktı. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Volkan'a ise gazeteciler transferleri sordu. Kaptan, çalışmaların Avrupa'nın en iyisi olmak için sürdüğünü söyledi.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:21
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