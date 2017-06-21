 Karius iddiası – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Karius iddiası

    Karius iddiası
    Kaleci Kameni transferinde küçük pürüzleri halletmeye çalışan F.Bahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Kanarya'nın Liverpool'lu Loris Karius için fiyat sorduğu iddia edildi. Yurt dışı kaynaklı haberlerde "F.Bahçe, sürpriz bir imza attırabilir" denildi.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:13
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