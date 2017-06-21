Karius iddiası

Kaleci Kameni transferinde küçük pürüzleri halletmeye çalışan F.Bahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Kanarya'nın Liverpool'lu Loris Karius için fiyat sorduğu iddia edildi. Yurt dışı kaynaklı haberlerde "F.Bahçe, sürpriz bir imza attırabilir" denildi.