İlk maç Bilbao ile

Almanya'da 21 Temmuz'da Augsburg ile karşılaşacak F.Bahçe'nin diğer hazırlık maçı da belli oldu. Kanarya, Düzce kampı sonrası İsviçre'de Servette, Bilbao ve Sion'un yer alacağı Alp Turnuvası'na katılacak. 17 Temmuz'da A.Bilbao ile oynayacak.