 İlk maç Bilbao ile – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    İlk maç Bilbao ile

    İlk maç Bilbao ile
    Almanya'da 21 Temmuz'da Augsburg ile karşılaşacak F.Bahçe'nin diğer hazırlık maçı da belli oldu. Kanarya, Düzce kampı sonrası İsviçre'de Servette, Bilbao ve Sion'un yer alacağı Alp Turnuvası'na katılacak. 17 Temmuz'da A.Bilbao ile oynayacak.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:15
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