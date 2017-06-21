Hayalimde Fener var

Antalya'nın sol beki Sakıb Aytaç, Fenerbahçe hakkında çarpıcı sözler kullandı. 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma transfer söylentileri için "Hayalimde büyük takımlarda oynamak var. Bir teklif gelirse, kulüpler anlaşırsa ben kabul ederim" dedi.