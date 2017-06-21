 Hayalimde Fener var – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Hayalimde Fener var

    Hayalimde Fener var
    Antalya'nın sol beki Sakıb Aytaç, Fenerbahçe hakkında çarpıcı sözler kullandı. 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma transfer söylentileri için "Hayalimde büyük takımlarda oynamak var. Bir teklif gelirse, kulüpler anlaşırsa ben kabul ederim" dedi.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:14
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