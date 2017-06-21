Fernandes bitti bitiyor

İlk olarak FOTOMAÇ’ın duyurduğu Fernandes-F.Bahçe flörtünü Sovsport sitesi de yazdı. Lokomotiv’in oyuncunun gidişine sıcak baktığı ve Portekizlinin menajeri ile sarı-lacivertlilerin anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde flaş bir şekilde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Manuel Fernandes konusunda yeni gelişmeler yaşandığı kaydedildi. Portekizli oyuncunun menajeri sarı-lacivertli yönetimin kapısını çalarak Fernandes'in Türkiye'ye dönmek istediğini ve uygun şartlarda Fenerbahçe'ye gelebileceğini söylemişti. Bu transfer iddiası Rus basınında da dillendirilmeye başladı.



Sovsport sitesi, Lokomotiv Moskova'da forma giyen 31 yaşındaki Fernandes'in kişisel sorunları nedeniyle ayrılmak istediğini belirterek menajerinden Fenerbahçe için gelecek olumlu cevabı beklediğini yazdı.



Lokomotiv yönetiminin de tecrübeli oyuncunun bu kararına saygı duyduğu belirtilen haberde Rus menajer ve Fenerbahçe cephesinin görüşmeleri son aşamaya getirdiğinin; ancak transferde son kararı Aykut Kocaman'ın vereceğinin altı çizildi. Piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında olan Fernandes için Lokomotiv'in fazla yüksek bir beklentisi olmadığı da ek bilgi olarak paylaşıldı.