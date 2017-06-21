Fernandes bitti bitiyor
İlk olarak FOTOMAÇ’ın duyurduğu Fernandes-F.Bahçe flörtünü Sovsport sitesi de yazdı. Lokomotiv’in oyuncunun gidişine sıcak baktığı ve Portekizlinin menajeri ile sarı-lacivertlilerin anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
Sovsport sitesi, Lokomotiv Moskova'da forma giyen 31 yaşındaki Fernandes'in kişisel sorunları nedeniyle ayrılmak istediğini belirterek menajerinden Fenerbahçe için gelecek olumlu cevabı beklediğini yazdı.
Lokomotiv yönetiminin de tecrübeli oyuncunun bu kararına saygı duyduğu belirtilen haberde Rus menajer ve Fenerbahçe cephesinin görüşmeleri son aşamaya getirdiğinin; ancak transferde son kararı Aykut Kocaman'ın vereceğinin altı çizildi. Piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında olan Fernandes için Lokomotiv'in fazla yüksek bir beklentisi olmadığı da ek bilgi olarak paylaşıldı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:45
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
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