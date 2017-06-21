Fenerbahçe'den kombine rekoru
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2017-2018 sezonu için 6601 kombine kart satışı rakamına ulaşarak, basketbolda en çok kombine satan takım rekorunu kırdı.
"Kombine yenileme ve genel satış sürecinde bugüne dek 6601 sayısına ulaşılmış ve bu sayı, ülke basketbol tarihimiz için yeni bir rekor olarak kayıtlara geçmiştir. Kombine satış sürecinde şu ana kadar Saha İçi 1. Sıra, Kategori 1, Kategori 2, Kategori 3 ve Kategori 4 bölümlerine ait tüm yerler tükenmiştir."
Açıklamada, kombine satışlarına Ramazan Bayramı'nda ara verileceği ve 28 Haziran'da yeniden başlanacağı da duyuruldu.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:54
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 5
Yorum
borafb beşiktaşın yaş ortalaması 22 sanıyorsun heralde yazık :D
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Fenerbahçe'den kombine rekoru
Toplam 4
Yorum
beşiktaşk türkiyede tek geçerli spor futboldur işte sizde bu farkı anlayamadıgınız için süt kupalarıyla idare edersiniz fenerliler hahahah
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Saldırgan bir takım yolda
Toplam 2
Yorum
TsKlüp saldırgan takım mı?gördük saldırgan takımı her maç 3-4 lük olduk..
Fenerbahçe'den kombine rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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