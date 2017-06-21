 Fenerbahçe'den kombine rekoru – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe'den kombine rekoru

    Fenerbahçe'den kombine rekoru

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2017-2018 sezonu için 6601 kombine kart satışı rakamına ulaşarak, basketbolda en çok kombine satan takım rekorunu kırdı.

    Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalarda geçerli olacak kombine satışının devam ettiği belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

    "Kombine yenileme ve genel satış sürecinde bugüne dek 6601 sayısına ulaşılmış ve bu sayı, ülke basketbol tarihimiz için yeni bir rekor olarak kayıtlara geçmiştir. Kombine satış sürecinde şu ana kadar Saha İçi 1. Sıra, Kategori 1, Kategori 2, Kategori 3 ve Kategori 4 bölümlerine ait tüm yerler tükenmiştir."

    Açıklamada, kombine satışlarına Ramazan Bayramı'nda ara verileceği ve 28 Haziran'da yeniden başlanacağı da duyuruldu.

    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:54
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