 ''Büyük hedefler için gittim'' – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    ''Büyük hedefler için gittim''

    ''Büyük hedefler için gittim''
    , Fenerbahçe'ye büyük projeleri olduğu için gittiğini söyledi. Fransız basınına konuşan Faslı yıldız, "Fenerbahçe önemli yıldızlardan kurulu bir takım. Van Persie, Kjaer ve Skrtel gibi değerli isimlerle yan yana oynayacağım. Büyük oyuncularla birlikte büyük hedefler için mücadele edeceğiz" dedi.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:27
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