''Büyük fedakarlık yaptı''
Van Persie'nin Feyenoord'a transfer olacağı haberleri Hollanda'da gündemin en önemli maddelerinden biri.
'Van Persie değer katar'
F.Bahçe'de Advocaat'ın yardımcılığını yapan, aynı görevi şimdilerde Hollanda Milli Takımı için yürüten antrenör Cor Pot, Van Persie'nin Feyenoord'a döneceğine yönelik iddialar için, "Bu harika olur. Saha dışında da Feyenoord'a büyük değer katacak bir futbolcu. Ben onda idmanlarda ve önemli maçlarda harika şeyler gördüm" ifadelerini kullandı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:30
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
''Büyük fedakarlık yaptı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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