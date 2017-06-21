 ''Büyük fedakarlık yaptı'' – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    ''Büyük fedakarlık yaptı''

    ''Büyük fedakarlık yaptı''

    'nin Feyenoord'a transfer olacağı haberleri Hollanda'da gündemin en önemli maddelerinden biri.

    Konu hakkında NOS Radyo'da konuşan gazeteci David Endt, çok iddialı bilgiler verdi. RvP'nin Feyenoord için öldüğünü söyleyen Endt, "Gelecek sezon her hafta 'yi canlı izleme şansı bulacağız. Dönmek için maaşında büyük fedakarlık yaptı. Feyenoord, Dirk Kuyt benzeri bir patlama yapması için Van Persie'yi takıma katmaya hazırlanıyor" dedi.

    'Van Persie değer katar'
    F.Bahçe'de Advocaat'ın yardımcılığını yapan, aynı görevi şimdilerde Hollanda Milli Takımı için yürüten antrenör Cor Pot, Van Persie'nin Feyenoord'a döneceğine yönelik iddialar için, "Bu harika olur. Saha dışında da Feyenoord'a büyük değer katacak bir futbolcu. Ben onda idmanlarda ve önemli maçlarda harika şeyler gördüm" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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