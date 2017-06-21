 Banega itirafı – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Banega itirafı

    Banega itirafı
    Sevilla Başkanı Jose Castro, adı Fenerbahçe ile anılan orta saha oyuncusu Ever Banega'yı kadrolarına katmak istediklerini söyledi. Castro, "İnter'in verdiği ücreti veremeyiz ama kim bilir... Yine de dönme kararı verebilir. Eskiden Sevilla ile çok şey kazandı. O harika bir oyuncu" dedi. Banega, geçen sezon 33 maçta 6 gol, 8 asistle oynadı.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:12
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