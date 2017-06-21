6 milyon euro’ya ret

Kjaer’i listeye alan Sporting Lizbon’un bu teklifi kabul edilmedi. Portekiz ekibi, 6 milyon euro+bir futbolcu takasıyla yeni bir girişimde bulunacak.

Takımdan ayrılmak istediği belirtilen Simon Kjaer için menajerlerinin kulüp aradığı belirtilirken talipler arasına Sporting Lizbon'un da eklendiği bildirildi. Ruben Semedo'yu, Villareal'e 14 milyon euro'ya satan Portekiz ekibi, Danimarkalı stoper için F.Bahçe'ye 6 milyon euro'luk teklif yaptığı ancak 10 milyon euro isteyen sarı-lacivertlilerin bu teklifi reddettiği, Sporting'in önümüzdeki günlerde 6 milyon euro ve bir de takasta futbolcu teklif edeceği gelen bilgiler arasında.