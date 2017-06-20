 Resmen Avrupalı – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Resmen Avrupalı

    Resmen Avrupalı

    , gelecek sezona ait tüm düzenlemeleri eksiksiz yerine getirdiği için ’ye Avrupa Ligi’ne kabul mektubu gönderdi.

    , 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkını resmen kazandı. Resmi siteden yapılan açıklamada 'nın, gelecek sezona ait düzenlemeleri eksiksiz bir şekilde karşıladığı için sarı-lacivertlilere kabul mektubu gönderdiği bildirildi. Siteden yapılan açıklama şöyle: "UEFA'dan gönderilen kabul metninde, 'Avrupa Ligi'ne katılım için gerekli tüm belgeler dikkatli bir şekilde incelendikten sonra UEFA Avrupa Ligi 2017-2018 Talimatı Paragraf 4.01'de yer alan tüm kriterlerin yerine getirildiği kabul edilmiştir. Kulübünüzün 2017-2018 sezonu için UEFA Avrupa Ligi'nde yer almasının kabul edildiğini memnuniyetle bildiriyor, başarılı bir sezon diliyoruz' ifadeleri kullanıldı."
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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