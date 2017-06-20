Özdemir'den yeni sezon yorumu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 'Ramazanda Birlikte Olalım' temasıyla düzenlenen iftar programına katılan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe ile ilgili soruları da yanıtsız bırakmadı.

TFF Başkan Vekili görevini sürdüren Fenerbahçeli eski yönetici Nihat Özdemir "Fenerbahçe Aykut hocasına tekrar kavuştu. Görüyorum ki transferlerde de önemli derecede atak yaptı. Önümüzdeki yıl önemli derecede bir yarışma yılı olacak" şeklinde konuştu.

Biir gazetecinin "Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi başladı, nasıl bakıyorsunuz?" sorusunu üzerine Nihat Özdemir "Ben artık Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkan vekiliyim. Fenerbahçe Aykut hocasına tekrar kavuştu. Aykut hoca da diyor ki ben burada yarım kalan işlerimi tamamlamak istiyorum. Transferlerde de görüyorum ki Fenerbahçe önemli derecede atak yaptı. Üç transferi hemen hemen bitirdi. 'Daha durmayacağız, yapacağız' diyorlar. İnşallah önümüzdeki yıl önemli derecede bir yarışma yılı olacak. Tüm kulüpler güçleniyor" cevabını verdi.

"BURSASPOR ÖNEMLİ BİR TEKNİK DİREKTÖRLE ANLAŞMAK ÜZERE"

Nihat Özdemir Bursaspor'daki gelişmeleri de yorumlayarak; "Bu sene korkulu rüyalar gördü ama Allah'a şükürler olsun ligde kaldı. Önemli bir teknik direktörle anlaşmak üzereler. İnşallah onu göreve getirir ve birkaç takviye yaparlarsa, ben Bursa'nın kadrosunun güçlü olduğuna inanan bir insanım. Türkiye'nin en önemli statlarından birine sahipler. Dolayısıyla başarılı olmaması için hiçbir neden yok" dedi.