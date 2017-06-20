O yattan son kareler

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "20 yaşındaki çocuğun yatı var" diyerek eleştirdiği Ozan Tufan'ı eleştirmişti. Genç yıldız, işte o yatıyla yaptığı tatilin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu arada Ozan'ın yat sahibi olmasına ön ayak olan ismin, kendisine "Denizci adam" diyen Volkan Demirel olduğu ortaya çıktı.