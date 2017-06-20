 O yattan son kareler – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    O yattan son kareler

    O yattan son kareler
    F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "20 yaşındaki çocuğun yatı var" diyerek eleştirdiği Ozan Tufan'ı eleştirmişti. Genç yıldız, işte o yatıyla yaptığı tatilin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu arada Ozan'ın yat sahibi olmasına ön ayak olan ismin, kendisine "Denizci adam" diyen Volkan Demirel olduğu ortaya çıktı.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:30
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