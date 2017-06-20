 Mathieu elden kaçtı – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Mathieu elden kaçtı

    Mathieu elden kaçtı
    F.Bahçe, Simon Kjaer'in satılma ihtimaline karşı gündeminde tuttuğu Barça'lı Jeremy Mathieu'yu elinden kaçırdı. 33 yaşındaki Fransız stoperin yeni adresi Sporting Lizbon olacak. Portekiz ekibi, anlaşmaya vardığı Mathieu'yu sağlık kontrollerinden geçirmek üzere Lizbon'a davet etti. Sol bek orijinli olan 1.92 boyundaki futbolcu, Barcelona'da son dönemde az forma şansı buluyordu.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:22
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