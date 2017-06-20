Kocaman bırakırsa gidiyor
De Telegraaf, Feyenoord’un kadrosuna katmak istediği Van Persie için “Aykut Kocaman onu takımda istiyor. İzin verirse gelebilir” yorumu yaptı.
SEZON DAHA ÇOK UZUN!
Ayrıca Aykut Kocaman'ın tecrübeli golcüyü takımda tutmak istemesinin de bu işin önünü tıkadığı yorumu yapıldı ve "Hocası izin verirse gelebilir" denildi. Son olarak kırmızı- beyazlı kulübün şu ana kadar ne F.Bahçe ne de Persie ile herhangi bir kontak kurmadığı ancak uzun transfer sezonunda sıcak gelişmeler yaşanabileceği bilgisi paylaşıldı.
'ESKİ TAKIMINDA COŞAR'
Feyenoord'un Persie aşkı Fransız gazetelerinde de sıkça gündeme getiriliyor. İki kulübün el sıkıştığı ve 33 yaşındaki golcünün 13 yıl sonra tekrar eve döneceğini iddia eden haberlerde, Persie'nin Feyenoord forması giymek için gün saydığı ileri sürüldü. RvP'nin kariyerinin son zamanlarında eski takımında coşacağı vurgulandı.
'PERSİE'Yİ HERKES İSTER'
Hollanda ekibinde Persie'yi en çok isteyen isim olan teknik direktör van Bronckhorst da her fırsatta bu transferi ne kadar istediğini dile getiriyor. Bronckhorst, "O, kariyeri başarılarla dolu, saygı duyulan biri. Her teknik adam Persie gibi bir yıldızı ister. Farklı bölgelerde görev yapması diğer oyunculara da tecrübe kazandırır" dedi.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:34
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En yakını G.Saray
Toplam 16
Yorum
Uraz_pasha imbula keşke gelse ama çok zor. en az 15 milyon diyorlar. ı.
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
gırmançı Necip ve Tolgay'a güvenin 5 milyon € 35 yaşındaki bir futbolcuya veriliyorsa neden satılmasın...
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
huseyınBJK zor mu toparlandı? bu sene daha da rahat şampiyon oldu ligin başından beri ligi forse eden takım Beşiktaş tı
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