 Kocaman bırakırsa gidiyor – Fotomaç – 20 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kocaman bırakırsa gidiyor

    Kocaman bırakırsa gidiyor

    De Telegraaf, ’un kadrosuna katmak istediği Van Persie için “ onu takımda istiyor. İzin verirse gelebilir” yorumu yaptı.

    'un 'ye olan ilgisi Hollanda basınında da iyice dillendirilmeye başladı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden De Telegraaf'ta yer alan haberde Feyenoord'un, Dirk Kuyt'ın futbolu bırakmasının ardından takımı saha içi ve soyunma odasında yönetecek isim olarak RvP'yi düşündüğü kaydedildi. Ancak transferin önündeki iki büyük engel var. Bunlardan ilki yıldız oyuncunun maaşı olarak gösterildi. Persie'nin önümüzdeki sezon F.Bahçe'den 6 milyon euro kazanacağını yazan gazete, Hollanda ekibinin bu rakamın yanına bile yaklaşamayacağını belirtti.

    SEZON DAHA ÇOK UZUN!
    Ayrıca Aykut Kocaman'ın tecrübeli golcüyü takımda tutmak istemesinin de bu işin önünü tıkadığı yorumu yapıldı ve "Hocası izin verirse gelebilir" denildi. Son olarak kırmızı- beyazlı kulübün şu ana kadar ne F.Bahçe ne de Persie ile herhangi bir kontak kurmadığı ancak uzun transfer sezonunda sıcak gelişmeler yaşanabileceği bilgisi paylaşıldı.

    'ESKİ TAKIMINDA COŞAR'
    Feyenoord'un Persie aşkı Fransız gazetelerinde de sıkça gündeme getiriliyor. İki kulübün el sıkıştığı ve 33 yaşındaki golcünün 13 yıl sonra tekrar eve döneceğini iddia eden haberlerde, Persie'nin Feyenoord forması giymek için gün saydığı ileri sürüldü. RvP'nin kariyerinin son zamanlarında eski takımında coşacağı vurgulandı.

    'PERSİE'Yİ HERKES İSTER'
    Hollanda ekibinde Persie'yi en çok isteyen isim olan teknik direktör van Bronckhorst da her fırsatta bu transferi ne kadar istediğini dile getiriyor. Bronckhorst, "O, kariyeri başarılarla dolu, saygı duyulan biri. Her teknik adam Persie gibi bir yıldızı ister. Farklı bölgelerde görev yapması diğer oyunculara da tecrübe kazandırır" dedi.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kocaman bırakırsa gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.