 Fransa sevdası – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Fransa sevdası

    Fransa sevdası

    ile , Fenerbahçe’nin Aykut Kocaman dönemlerinde Fransa’dan transfer ettiği 4. ve 5. isimler oldu

    Fenerbahçe'nin transfer sezonunda Fransa Ligi'ndeki futbolculara ilgisi dikkati çekiyor. Kanarya, yeni sezon için şu ana kadar yaptığı iki yabancı oyuncu transferini de bu ligden tercih etti. 'yı Lyon'dan, Dirar'ı ise Monaco'dan aldı. Bu isimlerle birlikte Aykut Kocaman'ın sarı-lacivertli takıma transfer ettirdiği Fransız futbolcu sayısı 5'e çıktı. Diğer üç isim Mamadou Niang (Marsilya), İssiar Dia (Nancy) ve Moussa Sow (Lille). F.Bahçe, 2010-11 sezonunda Niang ve Dia'nın önemli katkılarıyla şampiyonluğa ulaştı. Niang 15 kez fileleri sarstı, kanat oynayan Dia ise iki sezonda 5 defa ağları havalandırdı. Sow, kiralık geçirdiği bu sezonla birlikte 4 sezonda 56 gol attı.

    İkisi de istikrar abidesi
    Mathieu Valbuena ile , istikrarlı performanslarıyla dikkati çekiyor. Valbuena, 2007-2008 sezonundan bu yana her dönem 35 maçın üzerinde sahaya çıkma başarısı gösterdi. Dirar ise son 3 sezonda 102 resmi karşılaşmaya çıktı.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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