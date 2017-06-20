Fenerbahçe transferi bitirdi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki voleybolcu ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ferhat Akdeniz'e kulübümüze hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda 'şampiyonluk' hedefleyen Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'mızda başarılar diliyoruz."



