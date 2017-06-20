 Fenerbahçe transferi bitirdi – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Fenerbahçe transferi bitirdi

    Fenerbahçe transferi bitirdi

    Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Beşiktaş'ta forma giyen Ferhat Akdeniz'i renklerine bağladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki voleybolcu ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

    "Ferhat Akdeniz'e kulübümüze hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda 'şampiyonluk' hedefleyen Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'mızda başarılar diliyoruz."

    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:39
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