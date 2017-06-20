Fenerbahçe transferi bitirdi
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Beşiktaş'ta forma giyen Ferhat Akdeniz'i renklerine bağladı.
"Ferhat Akdeniz'e kulübümüze hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda 'şampiyonluk' hedefleyen Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'mızda başarılar diliyoruz."
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 16:39
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Asıl hedef ‘50. yıl’
Toplam 1
Yorum
54 imparatorluğu adaaaaaamm
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Yanal'ın heyecanlandıran planı
Toplam 9
Yorum
fahrettin rodeyega satılmasın Takın en iyilerinden olan rodeyaganın satılması halinde yerini dolduracak oyuncu bulmak zor. Onun için ne akla hizmetle
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Tosic G.Saray’a yakın
Toplam 6
Yorum
Hamit Takimi Genclesdiriyoruz diyor yönetim Almak isdedikleride en az 30 yasinda nasil genclesdirmeyse anlamadim gidi Dursun hertarafi yalan adami
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