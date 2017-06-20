F.Bahçe'nin kamp programı belli oldu
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2017-2018 sezonu hazırlık kampı programı belli oldu.
Takım, İstanbul'daki çalışmaların ardından 1 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek. Bir hafta boyunca burada kamp yapacak sarı-lacivertli ekip, 8 Temmuz Cumartesi günü Düzce Stadı'nda Romanya'nın Juventus Bükreş takımı ile oynayacağı özel maç sonrası İstanbul'a dönecek.
Sezon öncesi çalışmaları kapsamında 11 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek Fenerbahçe, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar burada kamp yapacak ve bu süreçte 4 hazırlık maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, yurt dışı kampında sırasıyla Portekiz'in Sporting Lizbon, Fransa'nın Olympique Marsilya, İspanya'nın Athletic Bilbao ve Fransa'nın Monaco takımlarıyla karşılaşacak.
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına ise 27 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk sınavında çıkacak.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 21:32
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Bogdanovic'ten o video için cevap!
Toplam 7
Yorum
gfb1907 tsl de kupa kazanıp bizi yakalaman için en az 5 senesi olan birinin yorum yapması ne kadar aciz oldugunu gösteriyor, merak etmeyin geliyoruz
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Adım adım Fenerbahçe'ye
Toplam 23
Yorum
Fbli Öncelikle satın alma değil kiralama olacak. Diğer yandan genç oyuncu diye yırtınanlar Türkiyede o iş olmuyor 3 maç kaybedince istifa dersinz
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"Talisca M.United ile anlaştı"
Toplam 35
Yorum
analiz Futbolla alakasız adam sampıyonlar lıgı ve avrupa maclarına bak benfica-Bjk dahıl adam sampıyonlar lıgındede atıyo o gollerı senın futbol ızlemedıgın burdan bellı
F.Bahçe'nin kamp programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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