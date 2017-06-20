Augsburg’la hazırlık maçı

Kampın ikinci döneminde yurt dışında hazırlık maçları yapacak olan Fenerbahçe'nin rakiplerinden biri de Bundesliga 1 takımlarından Augsburg olacak. Duyuruyu Alman ekibi yaptı. Maç 21 Temmuz'da saat 19.00'da Ulm Donaustadion'da oynanacak. Augsburg'un kadrosunda Halil Altıntop da bulunuyor.