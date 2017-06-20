 Augsburg’la hazırlık maçı – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Augsburg’la hazırlık maçı

    Augsburg’la hazırlık maçı
    Kampın ikinci döneminde yurt dışında hazırlık maçları yapacak olan Fenerbahçe'nin rakiplerinden biri de Bundesliga 1 takımlarından Augsburg olacak. Duyuruyu Alman ekibi yaptı. Maç 21 Temmuz'da saat 19.00'da Ulm Donaustadion'da oynanacak. Augsburg'un kadrosunda Halil Altıntop da bulunuyor.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:26
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