Al Ahli’den bir kez daha “ret”

Sow'un F.Bahçe'de kiralık devam etme şansı giderek azalıyor. Yönetimin, "Kulübünü ikna et gel" dediği Senegalli golcünün son girişimi de hüsranla bitti. Al Ahli, satmak istediği Sow'a yine "ret" yanıtı verdi. Dubai ekibi, 31 yaşındaki golcünün bonservisi için F.Bahçe'ye 17 milyon euro ödemişti.