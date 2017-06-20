 Adım adım Fenerbahçe'ye – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Adım adım Fenerbahçe'ye

    Adım adım Fenerbahçe'ye

    Kulübü Manchester City ve kendisi ile kurulan ilk temaslardan olumlu sonuçlar alınan Fransız yıldızın menajeri ile bir görüşme daha gerçekleştirildi. Taraflar parada anlaştı, yönetim şimdi City ile masaya oturacak

    F.Bahçe'nin Manchester City'nin Cezayir asıllı yıldızı Samir Nasri'yi transfer edeceği haberleri sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecan uyandırdı. Sosyal medyadan yapılan yorumlarda, Milan'ın da peşinde olduğu 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe için aranan kan olduğu görüşleri öne çıktı. Nasri için ilk temaslar pozitif geçmiş, Manchester City, oyuncuyu kiralık vermeye olumlu yaklaşmıştı. Bizzat Aykut Kocaman'ın görüştüğü yıldızı futbolcu da Fenerbahçe'de oynama fikrine sıcak baktığını bildirmişti. Sezonu Sevilla'da kiralık geçiren 'yi transfer etmeye kararlı olan Fenerbahçe, somut bir adım daha attı; yıldız ismin menajeri ile bir görüşme daha gerçekleştirdi.

    Sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre, görüşme sonunda taraflar maddi konularda prensip anlaşmasına vardı. Ekstra ücretler ve bonuslar konusunda küçük pürüzler olduğu, bunun da aşılabileceği belirtildi. Yönetimin Nasri transferine son noktayı koymak için Manchester City'nin temsilcileri ile de bir kez daha masaya oturmaya hazırlandığı vurgulandı.

    G.SARAY VE BEŞİKTAŞ DA PEŞİNDE
    Marsilya'nın altyapısından yetişen ve üç sezon da Arsenal forması terleten Samir Nasri, kiralık oynadığı Sevilla'da 30 resmi maça çıktı, 3 gol- 4 asistlik bir performans sergiledi. Fransa'nın L'Equipe gazetesi, 41 kez Fransa Milli Takımı forması giyen 29 yaşındaki yıldızın peşinde koşan takımlar arasında F.Bahçe'nin ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ı da göstermişti.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:19
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