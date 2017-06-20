Adım adım Fenerbahçe'ye
Kulübü Manchester City ve kendisi ile kurulan ilk temaslardan olumlu sonuçlar alınan Fransız yıldızın menajeri ile bir görüşme daha gerçekleştirildi. Taraflar parada anlaştı, yönetim şimdi City ile masaya oturacak
Sarı-lacivertli kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre, görüşme sonunda taraflar maddi konularda prensip anlaşmasına vardı. Ekstra ücretler ve bonuslar konusunda küçük pürüzler olduğu, bunun da aşılabileceği belirtildi. Yönetimin Nasri transferine son noktayı koymak için Manchester City'nin temsilcileri ile de bir kez daha masaya oturmaya hazırlandığı vurgulandı.
G.SARAY VE BEŞİKTAŞ DA PEŞİNDE
Marsilya'nın altyapısından yetişen ve üç sezon da Arsenal forması terleten Samir Nasri, kiralık oynadığı Sevilla'da 30 resmi maça çıktı, 3 gol- 4 asistlik bir performans sergiledi. Fransa'nın L'Equipe gazetesi, 41 kez Fransa Milli Takımı forması giyen 29 yaşındaki yıldızın peşinde koşan takımlar arasında F.Bahçe'nin ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ı da göstermişti.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:19
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En yakını G.Saray
Toplam 16
Yorum
Uraz_pasha imbula keşke gelse ama çok zor. en az 15 milyon diyorlar. ı.
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
gırmançı Necip ve Tolgay'a güvenin 5 milyon € 35 yaşındaki bir futbolcuya veriliyorsa neden satılmasın...
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
huseyınBJK zor mu toparlandı? bu sene daha da rahat şampiyon oldu ligin başından beri ligi forse eden takım Beşiktaş tı
Adım adım Fenerbahçe'ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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