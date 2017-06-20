 300 bin euro fark – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    300 bin euro fark

    300 bin euro fark
    F.Bahçe, alternatif kaleci arayışları çerçevesinde Carlos ile pazarlıklarını sürdürüyor. Malaga'yla bonservis bedelinde anlaşan sarı-lacivertliler, Kamerunlu file bekçisini ise kendi şartlarına razı etmeye çalışıyor. 2+1 yıllık kontrat karşılığı yıllık 1.7 milyon euro önerilen Kameni, 3 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro istiyor. Görüşmeler oyuncunun menajeri Joel Essomba kanalı ile devam ediyor.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:24
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