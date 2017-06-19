UEFA'dan F.Bahçe'ye mektup

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe'ye UEFA'dan mektup geldiği açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, ligi 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantilemişti. Sarı lacivertlilere UEFA'dan da katılmaya hak kazanımıyla ilgili mektup geldi. Kanarya, bu mektubu resmi internet sitesinden yayınladı.



İşte UEFA'dan Fenerbahçe'ye gönderilen o mektup:



Kulübümüzün, 2017-2018 futbol sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılımıyla ilgili tüm kriterleri yerine getirdiği ve turnuvada oynamaya hak kazandığı UEFA tarafından tarafımıza resmen bildirilmiştir.



UEFA'dan kulübümüze 19 Haziran 2017 tarihinde tebliğ edilen bilgilendirme yazısında, kulübümüzün UEFA Avrupa Ligi 2017-2018 futbol sezonuna ait düzenlemeleri eksiksiz bir şekilde karşıladığı ifade edilmiş, turnuvada bulunmasında hiçbir sıkıntı olmadığı dile getirilmiştir.



UEFA'dan gönderilen kabul metninde, "UEFA Avrupa Ligi'ne katılım için gerekli tüm belgeler dikkatli bir şekilde incelendikten sonra UEFA Avrupa Ligi 2017-2018 Talimatı Paragraf 4.01'de yer alan tüm kriterlerin yerine getirildiği kabul edilmiştir. Kulübünüzün 2017-2018 sezonu için UEFA Avrupa Ligi'nde yer almasının kabul edildiğini memnuniyetle bildiriyor, başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.