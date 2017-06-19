 Teklif menajerden – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Teklif menajerden

    Teklif menajerden

    ’nın Ozan için resmi bir teklif yapmadığı, teklifin oyuncunun menajerinden geldiği öğrenildi. Portekiz basını, “Benfica, menajerin teklifini değerlendiriyor” bilgisini paylaştı.

    'de iki sezondur bekleneni veremeyen Ozan Tufan için Benfica'nın 8 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ve transferi kısa süre içerisinde bitireceği öne sürülmüştü. Portekiz spor basınının Benfica kulübünden aldığı bilgilere göre; için değil oyuncunun menajeri temas kurdu.

    HİÇBİR GÖRÜŞME OLMAMIŞ
    Benfica'ya sarı-lacivertli futbolcuyu öneren menajerinin bonservis rakamını ilettiği belirtildi. Portekiz ekibi yetkililerinin, bunun üzerine Ozan'ı değerlendirmeye aldıkları ancak Fenerbahçe ile hiçbir görüşme yapmadıkları kaydedildi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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