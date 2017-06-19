Tek hayali F.Bahçe’yi izlemek

Sivas'ta yaşayan 12 yaşındaki kan kanseri (lösemi) hastası Yasin Kerpiç'in hayali taraftarı olduğu Fenerbahçe'yi Kadıköy'de canlı izlemek. Üç yıl önce lösemi hastalığına yakalanan Yasin, gününün büyük bir kısmını Fenerbahçe dergileri okuyarak geçiriyor. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de izlemek tek hayali olan Kerpiç, Fenerbahçe futbolcularını da görmek istiyor.