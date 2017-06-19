 Tek hayali F.Bahçe’yi izlemek – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Tek hayali F.Bahçe’yi izlemek

    Tek hayali F.Bahçe’yi izlemek
    Sivas'ta yaşayan 12 yaşındaki kan kanseri (lösemi) hastası Yasin Kerpiç'in hayali taraftarı olduğu Fenerbahçe'yi Kadıköy'de canlı izlemek. Üç yıl önce lösemi hastalığına yakalanan Yasin, gününün büyük bir kısmını Fenerbahçe dergileri okuyarak geçiriyor. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de izlemek tek hayali olan Kerpiç, Fenerbahçe futbolcularını da görmek istiyor.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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