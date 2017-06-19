 'Sow’u ver kurtul!' – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    'Sow’u ver kurtul!'

    'Sow’u ver kurtul!'

    , pahalı isimleri elden çıkaran Al Ahli’ye Sow için bastırmaya başladı; “Onun maliyetini bizden başka hiçbir kulüp karşılayamaz” denildi.

    Transferde frene basan Arap takımları, pahalı oyuncuları bir bir elden çıkarıyor. Moussa Sow'un bonservisini elinde bulunduran Al Ahli de, Carlos Munoz, Lima ve Ciel'i bedeva gönderdi; Gyan'ın opsiyon hakkını kullanmadı. Elinde sadece 17 milyon euro'ya aldığı kaldı. Fakat devre arasında aldığı Makete Diop'tan memnun olan Al Ahli yönetimi Senegalli golcüyü de göndermek istiyor. Sarı-lacivertliler Dubaililere, Sow'un iki yıllık yüksek maliyetinden kurtulmak istiyorlarsa kendilerinden başka hiçbir kulübün bunu karşılayamayacağını iletti. Sow, Al Ahli'ye tüm masraflar dahil yılda 5.5 milyon euro'ya mal oluyor.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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