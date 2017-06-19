 Salih için 2 milyon euro – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Salih için 2 milyon euro

    Salih için 2 milyon euro
    Ozan Tufan'ı İspanya'ya "pişmesi" için göndermeyi planlayan Fenerbahçe'ye, bir türlü verim alamadığı için Fransa'dan sürpriz bir teklif geldi. Metz, 23 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro bonservis ücretinin yanı sıra bir sonraki satıştan yüzde 35 teklif etti. Rakamı az bulan Fenerbahçe yönetimi, Fransız kulübüne Salih'in satış fiyatının 5 milyon euro olduğunu iletti. Görüşmeler devam ediyor.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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