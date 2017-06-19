 Ospina’dan vazgeçtiler – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Ospina’dan vazgeçtiler

    Ospina’dan vazgeçtiler
    Kameni ile sözleşme yapmaya çok yakın olan , David Ospina'dan tamamen vazgeçti. Kolombiyalı file bekçisi için uzun süredir pazarlık halinde olan sarı-lacivertli yöneticilerin, Arsenal'in indirim yapmaya yanaşmaması nedeniyle bu transferi rafa kaldırdığı kaydedildi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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