 ''Neden olmasın'' – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    ''Neden olmasın''

    ''Neden olmasın''

    ’un hocası Giovanni Van Bronckhrost’tan açıklaması.

    Hollanda Ligi şampiyonu 'un teknik direktörü , 'nin forveti 'yi transfer edeceklerine yönelik iddialar hakkında konuştu. Bronckhorst yaptığı açıklamada, "Van Persie tecrübeli, kariyeri başarılarla dolu bir oyuncu. Tabii ki Feyenoord'a gelebilir. Ne olur bilinmez ancak bu olasılık şu an için sadece dedikodudan ibaret" ifadelerini kullandı.

    'FEYENOORD'A DÖNECEK'
    Fransız basını, Robin van Persie'nin 13 yılın ardından Feyenoord'a döneceğini iddia ederken, tarafların anlaştığını duyurdu. 33 yaşındaki forvet oyuncusunun Fenerbahçe ile Feyenoord'un el sıkışmasını beklediği belirtildi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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