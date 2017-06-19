''Neden olmasın''
Feyenoord’un hocası Giovanni Van Bronckhrost’tan Robin Van Persie açıklaması.
'FEYENOORD'A DÖNECEK'
Fransız basını, Robin van Persie'nin 13 yılın ardından Feyenoord'a döneceğini iddia ederken, tarafların anlaştığını duyurdu. 33 yaşındaki forvet oyuncusunun Fenerbahçe ile Feyenoord'un el sıkışmasını beklediği belirtildi.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 15
Yorum
KÖRFEZ Sayin cebi bu sampiyonluk seni bayagi havalandirdi allah havalananlarin burnunu yerden sürüdürmesinii de bilir..O bir milli futbolcu.
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler daha takımı idmana çıkarmadan saçma işler peşinde aykut hoca öndeki 6 oyuncu hücüm gücü yüksek oldumu beklere gerek yok
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler bize lazım olan bek değil birincisi ekici valbuena topal souza bunlar 3 banko orta 3lü yeterli sol açık şart ve iyi bir forvet
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