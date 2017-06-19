 Nasri’de rakip Milan – Fotomaç – 19 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Nasri’de rakip Milan

    Nasri’de rakip Milan
    Fenerbahçe'ye 'de dev rakip! Manchester City'li yıldıza son olarak Milan talip oldu. Fransız La Provence gazetesi, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Çin'den Şangay'ın da peşinde koştuğu Nasri'de Milan'ın öne geçtiğini yazdı. Fenerbahçe, Nasri'de büyük aşama kaydetmişti.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nasri’de rakip Milan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.