 Kameni’de tek pürüz süre – Fotomaç – 19 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’de tek pürüz süre

    Kameni’de tek pürüz süre
    , dördüncü transfer imzasını Idriss Carlos Kameni ile gerçekleştirmeye çok yakın. Kamerunlu file bekçisi ve kulübü Malaga ile maddi anlamda anlaşan Kanarya, sözleşme süresi ile ilgili pürüzü giderir gidermez transferi resmiyete dökecek. 33 yaşındaki file kalecinin 3 yıllık sözleşme talep ettiği, sarı lacivertlilerin ise 2 yıllık teklifte bulunduğu öğrenildi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kameni’de tek pürüz süre haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.