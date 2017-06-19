 ''İlgimiz doğru'' – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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HEPSİ
    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    ''İlgimiz doğru''

    ''İlgimiz doğru''

    Emenike'ye talip olduğu ileri sürülen S.Moskova'dan resmi açıklama geldi. Rus ekibinin yetkilileri, “Emenike, hocamız Carrera’nın beğendiği stilde bir oyuncu. İlgimiz doğru fakat sonuçlanmış herhangi bir şey yok, görüşmelerimiz devam ediyor” dediler.

    'nin elden çıkarmaya çalıştığı futbolculardan Emmanuel Emenike'ye 'nın talip olduğu ortaya çıkmıştı. Nijeryalı futbolcunun daha önce iki sezon formasını giydiği Rus ekibi ile görüştüğü, rakamda anlaşılması halinde yeniden Rusya'ya dönebileceği bildirilmişti.

    Spartak Moskova'dan iddialara yanıt geldi. Çıkan haberleri doğrulayan Spartak'lı yetkililer, "Emenike hocamız Carrera'nın beğendiği stilde, çok kaliteli bir oyuncu. İlgimiz doğru, görüşmeler var fakat sonuçlanmış bir şey yok. Transfer konusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" açıklamasını yaptılar. Emenike, Spartak Moskova'da iki sezonda 38 lig maçına çıkmış, 18 gol atmıştı.

    UZUN KONTRAT İSTİYOR
    Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Emenike'nin başka takıma gitmesinin önündeki en büyük engel, ücreti. Yılda 2.5 milyon euro kazanan 30 yaşındaki forvet, kendisini isteyen takımlardan bu parayı talep ediyor. Ancak Emenike'nin esneyebileceği, uzun kontrat şartıyla daha düşük bir ücreti kabul edeceği belirtiliyor.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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