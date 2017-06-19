''İlgimiz doğru''
Emenike'ye talip olduğu ileri sürülen S.Moskova'dan resmi açıklama geldi. Rus ekibinin yetkilileri, “Emenike, hocamız Carrera’nın beğendiği stilde bir oyuncu. İlgimiz doğru fakat sonuçlanmış herhangi bir şey yok, görüşmelerimiz devam ediyor” dediler.
Spartak Moskova'dan iddialara yanıt geldi. Çıkan haberleri doğrulayan Spartak'lı yetkililer, "Emenike hocamız Carrera'nın beğendiği stilde, çok kaliteli bir oyuncu. İlgimiz doğru, görüşmeler var fakat sonuçlanmış bir şey yok. Transfer konusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" açıklamasını yaptılar. Emenike, Spartak Moskova'da iki sezonda 38 lig maçına çıkmış, 18 gol atmıştı.
UZUN KONTRAT İSTİYOR
Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Emenike'nin başka takıma gitmesinin önündeki en büyük engel, ücreti. Yılda 2.5 milyon euro kazanan 30 yaşındaki forvet, kendisini isteyen takımlardan bu parayı talep ediyor. Ancak Emenike'nin esneyebileceği, uzun kontrat şartıyla daha düşük bir ücreti kabul edeceği belirtiliyor.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:50
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“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 15
Yorum
KÖRFEZ Sayin cebi bu sampiyonluk seni bayagi havalandirdi allah havalananlarin burnunu yerden sürüdürmesinii de bilir..O bir milli futbolcu.
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler daha takımı idmana çıkarmadan saçma işler peşinde aykut hoca öndeki 6 oyuncu hücüm gücü yüksek oldumu beklere gerek yok
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler bize lazım olan bek değil birincisi ekici valbuena topal souza bunlar 3 banko orta 3lü yeterli sol açık şart ve iyi bir forvet
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