 Hayaller ve Schmeichel... – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Hayaller ve Schmeichel...

    Hayaller ve Schmeichel...
    Sosyal medyadan Volkan Demirel, Van der Wiel gibi isimleri takibe alarak Fenerbahçe taraftarlarında heyecan yaratan Kasper Schmeichel için kulübü Leicester City fena uçtu! Leicester, De Gea'nın takımdan ayrılması durumunda ManU'nun kadrosuna katmak istediği ve Liverpool'un ilgilendiği Danimarkalı kaleci için 60 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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