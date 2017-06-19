 Fener'e 13 milyon euro + Gustavo – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Fener'e 13 milyon euro +

    Fener'e 13 milyon euro + <a href="/index/gustavo?id=16766a72-235c-41cf-afa4-a1b9dff9ec20" class="" rel="tag">Gustavo</a>

    'ın Simon ısrarı sürüyor.

    'in bonservisinden 15 ile 18 milyon euro gelir bekleyen ve daha az paraya satmayı düşünmeyen Fenerbahçe, 'ın 12 milyonluk teklifini kabul etmemişti. 28 yaşındaki Danimarkalı oyuncu için Milano ekibi fiyat artırdı.

    13 MİLYON EURO + GUSTAVO
    İtalya basınındaki kaynaklara göre , için 13 milyon Euro ve başka bir stoper Gomez'i Fenerbahçe'ye vermeyi teklif etti. Andre Silva, Franck Kessie, Ricardo Rodriguez ve Matteo Musacchio'ya imza attırarak şimdiden 82 milyon Euro harcama yapan Milan, Kjaer için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin bu teklife nasıl bakacağı ise merak ediliyor.

    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:50
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