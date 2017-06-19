Fener'e 13 milyon euro + Gustavo
Milan'ın Simon Kjaer ısrarı sürüyor.
Kjaer'in bonservisinden 15 ile 18 milyon euro gelir bekleyen ve daha az paraya satmayı düşünmeyen Fenerbahçe, Milan'ın 12 milyonluk teklifini kabul etmemişti. 28 yaşındaki Danimarkalı oyuncu için Milano ekibi fiyat artırdı.
13 MİLYON EURO + GUSTAVO
İtalya basınındaki kaynaklara göre Milan, Kjaer için 13 milyon Euro ve başka bir stoper Gustavo Gomez'i Fenerbahçe'ye vermeyi teklif etti. Andre Silva, Franck Kessie, Ricardo Rodriguez ve Matteo Musacchio'ya imza attırarak şimdiden 82 milyon Euro harcama yapan Milan, Kjaer için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin bu teklife nasıl bakacağı ise merak ediliyor.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:50
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''Burak Yılmaz kim?''
Toplam 24
Yorum
gfb ahmet nur çebi kim ilk defa duyuyorum bu ismi
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Fener transferde gözünü Fransa'ya çevirdi
Toplam 10
Yorum
bjk3 aykut mu durduracakmış şenol hocayı şuan türkiyenin açık ara en iyi hocası şenol bizde olduğu sürece her sezon şampiyonluğun sahibi beşiktaş
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Ergin Ataman'dan Özbek'e cevap
Toplam 3
Yorum
Hacicabbar Ne fatih terim. Ne Ergin hocanın ne Abdurrahim Albayrak vs.kiymetinizi biz taraftarlar biliyoruz boşuna imparator denilmedi
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