Fabiano’nun büyük hedefi

Geçtiğimiz iki sezonu F.Bahçe'de kiralık olarak geçiren Fabiano, önümüzdeki sezon Porto'da kalmak istiyor. Ağır bir sakatlık geçiren ve eylül başında sahalara geri dönmesi beklenen Brezilyalı file bekçisi, Casillas'ın geleceğindeki belirsizlik nedeniyle kaleyi alabilmek adına tatilini kısa keserek idmanlara başladı.