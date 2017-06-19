 Fabiano’nun büyük hedefi – Fotomaç – 19 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’nun büyük hedefi

    Fabiano’nun büyük hedefi
    Geçtiğimiz iki sezonu F.Bahçe'de kiralık olarak geçiren Fabiano, önümüzdeki sezon Porto'da kalmak istiyor. Ağır bir sakatlık geçiren ve eylül başında sahalara geri dönmesi beklenen Brezilyalı file bekçisi, Casillas'ın geleceğindeki belirsizlik nedeniyle kaleyi alabilmek adına tatilini kısa keserek idmanlara başladı.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fabiano’nun büyük hedefi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.