Emre Mor’a iki talip daha

F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray'ın gündemindeki Dortmund'un Türk yıldızı Emre Mor'a Liverpool'un ardından bir başka Ada ekibi Southampton talip oldu. Southampton'ın ay-yıldızlı futbolcuyu kiralamak istediği aktarıldı. La Liga takımlarından Real Sociedad'ın da Emre'yle ilgilendiği, oyuncunun hangi takımda oynayacağına henüz karar vermediği bildirildi.