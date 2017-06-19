 Emre Mor’a iki talip daha – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    ’a iki talip daha

    Emre Mor’a iki talip daha
    F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray'ın gündemindeki Dortmund'un Türk yıldızı Emre Mor'a Liverpool'un ardından bir başka Ada ekibi Southampton talip oldu. Southampton'ın ay-yıldızlı futbolcuyu kiralamak istediği aktarıldı. La Liga takımlarından Real Sociedad'ın da Emre'yle ilgilendiği, oyuncunun hangi takımda oynayacağına henüz karar vermediği bildirildi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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