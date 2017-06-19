 Demirel için Colombus atağı – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Demirel için Colombus atağı

    Demirel için Colombus atağı

    Kaptan ile hala sözleşme yenilenmemesi üzerine menajerinin takımı ile irtibata geçtiği öne sürüldü.

    'le hala sözleşme yenilenmemesi ilginç iddiaları gündeme taşıdı. Volkan'ın boş sözleşmeye imza atıp tatile çıktığı öne sürülürken, yönetiminden bir açıklama yapılmaması merak konusu oldu. Bu sırada dedikodular başladı. Mayıs sonunda MLS takımı Colombus Crew, Volkan'ın menajeri Erdinç Şehit'e, "Volkan'ı takip ediyoruz" şeklinde bir mail göndermişti. Şehit, Volkan'a bu mailden bahsetmiş tecrübeli kaleci ise ilgilenmediği cevabını vermişti. Gelinen ortamda ise Şehit'in, Volkan'ın bilgisi dahilinde Colombus ile bir görüşme yaptığı ve teklif hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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