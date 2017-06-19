Bu iddia kavga çıkartır!
Ortalığı ayağa kaldıracak flaş iddia Portekiz basınından geldi. Record gazetesi, “Fenerbahçe, Vincent Aboubakar ve Josue için Porto’ya paket bir teklif yapacak” diye yazdı.
YÜZDE 60 HAKLARI LORİENT'TE
Haberin ayrıntısında, "Ancak Aboubakar'ın bonservisinin yüzde 60'ı Lorient'te olduğu için görüşmelerin kısa sürmesi beklenmiyor. Hem Porto hem de Lorient, Konfederasyon Kupası'nı da bekliyor. Aboubakar'ın burada göstereceği performansla daha da değerlenebileceği konuşuluyor" ifadelerini yer buldu.
BEŞİKTAŞ 5'İN ALTINA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR
Beşiktaş'ın hedefi, Porto ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Aboubakar'ın bonservisini 5 milyon euro'nun altında bir rakama alabilmek. Ancak bu kolay görünmüyor. Gerek Porto, gerekse de oyuncunun bonservis haklarının yüzde 60'ına sahip olan Lorient kulübü buna yanaşmıyor. Record'daki haber doğruysa, Fenerbahçe'nin devreye girmesi Beşiktaş'ın durumunu daha da zorlaştıracak.
NEWCASTLE DA TEKLİF YAPTI
Vincent Aboubakar'da Beşiktaş'a bir rakip de İngiltere'den çıktı. Bu yıl Premier Lig'e yükselen ve iddialı bir kadro kurmayı planlayan Newcastle United'ın, Aboubakar ile ilgilendiği ve Porto yönetimiyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Kamerunlu forvetin transferi konusunda Ada ekibinin ısrarcı olduğu belirtildi. Aboubakar, Beşiktaş formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 19 kez fileleri havalandırırken 4 de asist gerçekleştirdi.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:31
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“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 15
Yorum
KÖRFEZ Sayin cebi bu sampiyonluk seni bayagi havalandirdi allah havalananlarin burnunu yerden sürüdürmesinii de bilir..O bir milli futbolcu.
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler daha takımı idmana çıkarmadan saçma işler peşinde aykut hoca öndeki 6 oyuncu hücüm gücü yüksek oldumu beklere gerek yok
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler bize lazım olan bek değil birincisi ekici valbuena topal souza bunlar 3 banko orta 3lü yeterli sol açık şart ve iyi bir forvet
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