 Bu iddia kavga çıkartır! – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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HEPSİ
    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Bu iddia kavga çıkartır!

    Bu iddia kavga çıkartır!

    Ortalığı ayağa kaldıracak flaş iddia Portekiz basınından geldi. Record gazetesi, “, ve Josue için Porto’ya paket bir teklif yapacak” diye yazdı.

    İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin, 'ın bonservisi ile almaya çalıştığı Vincent Aboubakar için devreye girdiği iddia edildi. Flaş iddia Portekiz'de yayın yapan Record gazetesinden geldi. Gazetede yer alan haberde, Beşiktaş'ın 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamasıyla durumu belirsiz hale gelen Aboubakar için 'nin devreye girdiği vurgulandı. Fenerbahçe'nin, sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Josue'yi de renklerine katmaya çalıştığının ileri sürüldüğü haberde, Türk kulübünün Porto'ya paket teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

    YÜZDE 60 HAKLARI LORİENT'TE
    Haberin ayrıntısında, "Ancak Aboubakar'ın bonservisinin yüzde 60'ı Lorient'te olduğu için görüşmelerin kısa sürmesi beklenmiyor. Hem Porto hem de Lorient, Konfederasyon Kupası'nı da bekliyor. Aboubakar'ın burada göstereceği performansla daha da değerlenebileceği konuşuluyor" ifadelerini yer buldu.

    BEŞİKTAŞ 5'İN ALTINA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR
    Beşiktaş'ın hedefi, Porto ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Aboubakar'ın bonservisini 5 milyon euro'nun altında bir rakama alabilmek. Ancak bu kolay görünmüyor. Gerek Porto, gerekse de oyuncunun bonservis haklarının yüzde 60'ına sahip olan Lorient kulübü buna yanaşmıyor. Record'daki haber doğruysa, Fenerbahçe'nin devreye girmesi Beşiktaş'ın durumunu daha da zorlaştıracak.

    NEWCASTLE DA TEKLİF YAPTI
    'da Beşiktaş'a bir rakip de İngiltere'den çıktı. Bu yıl Premier Lig'e yükselen ve iddialı bir kadro kurmayı planlayan Newcastle United'ın, Aboubakar ile ilgilendiği ve Porto yönetimiyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Kamerunlu forvetin transferi konusunda Ada ekibinin ısrarcı olduğu belirtildi. Aboubakar, Beşiktaş formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 19 kez fileleri havalandırırken 4 de asist gerçekleştirdi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:31
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