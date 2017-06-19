 Babalar Günü kutlaması – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    kutlaması

    Babalar Günü kutlaması
    F.Bahçe siteden yayanladığı mesajla Babalar Günü'nü kutladı. Açıklamada "Zorluklarla başa çıkmayı ve güzellikleri paylaşmayı öğreten, sevgisini ve desteğini üzerimizden eksik etmeyen, yolumuza ışık olan babalarımızın Babalar Günü'nü kutlarız" denildi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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