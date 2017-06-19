Babalar Günü kutlaması

F.Bahçe siteden yayanladığı mesajla Babalar Günü'nü kutladı. Açıklamada "Zorluklarla başa çıkmayı ve güzellikleri paylaşmayı öğreten, sevgisini ve desteğini üzerimizden eksik etmeyen, yolumuza ışık olan babalarımızın Babalar Günü'nü kutlarız" denildi.