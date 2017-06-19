 ''3 milyonu getir, git'' – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    ''3 milyonu getir, git''

    ''3 milyonu getir, git''
    Aykut Kocaman'ın yeni sezonda takımda istemediği futbolculardan olan Volkan Şen, ABD ve İngiltere'de takım arıyor. F.Bahçe'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunan milli yıldız için 3 milyon euro bonservis ücreti belirlediği öğrenildi. 'e birçok Anadolu takımından teklif var.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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