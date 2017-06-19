 ''3-4 oyuncu daha gelecek'' – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    ''3-4 oyuncu daha gelecek''

    ''3-4 oyuncu daha gelecek''
    İki yıllığına yeniden 'nin başına geçen Aykut Kocaman, transferin devam edeceğini, en az 3-4 oyuncu daha alacaklarını söyledi. 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Transferde titiz davranıyoruz. Bize sonuna kadar savaşan, karakterli oyuncular lazım. Acelemiz yok, sıfır hata ile hareket etmek istiyoruz. Kamp sürecinde elimizdeki oyuncuların durumu da değerlendireceğiz" dedi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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