 Şen ABD’yi istiyor – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Şen ABD’yi istiyor

    Şen ABD’yi istiyor
    Gol atamadığı ve beklenen katkıyı sağlayamadığı için sıkça eleşitirilen Volkan Şen yurt dışına gitmek istiyor. Eşi Amerikalı olan 30 yaşındaki futbolcunun, kariyerini ABD'de sürdürmek istediği ifade edilirken, menajerinden Major Lig'den takım bulmasını talep ettiği kaydedildi.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:15
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